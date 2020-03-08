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Ювентус - Интер: стартовые составы

воскресенье, 08 марта 2020, 20:51
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Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и "Интера" на матч 26-го тура чемпионата Италии, который состоится сегодня, 8 марта. Встреча состоится в Турине на стадионе "Альянц". Онлайн-трансляция матча Ювентус - Интер будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 21:45.

Ювентус: Щесны, Сандро, Бонуччи, де Лигт, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Рэмзи, Коста, Роналду, Игуаин

Интер: Ханданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Янг, Весино, Барелла, Брозович, Кандрева, Лукаку, Мартинес

Обслужит матч бригада арбитров во главе Марко Гуидой. Ему будут ассистировать судьи на линиях Филиппо Мели и Чиро Карбоне. Резервный судья - Фабио Мареска.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" проиграл "Лиону" в матче Лиги чемпионов.

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