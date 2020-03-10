Где смотреть онлайн РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

Во вторник, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Поединок состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский "Матч ТВ".

В первом матче "РБ Лейпиг" выиграл у "Тоттенхэма" в гостях со счетом 1:0.

В предыдущем раунде турнира "Тоттенхэм Хотспур" стал вторым в группе с немецкой "Баварией", греческим "Олимпиакосом" и сербской "Црвеной Звездой". "РБ Лейпциг" занял первое место в квартете с французским "Лионом", португальской "Бенфикой" и российским "Зенитом".

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" проиграл "Манчестер Сити".