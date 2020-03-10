РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы

Стали известны стартовые составы немецкого "РБ Лейпциг" и английского "Тоттенхэм Хотспур" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 10 марта. Смотреть онлайн РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур.

Начало встречи - в 22:00.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиэле, Нкунку, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Шик, Вернер.

Запасные: Мвого, Хайдара, Адамс, Лукман, Ольмо, Поульсен, Форсберг.

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Дайер, Ло Чельсо, Алли, Ламела, Лукас.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Скипп, Фернандеш, Пэрротт, Ндомбеле, Фэган-Уолкотт.

В первом матче "РБ Лейпиг" выиграл у "Тоттенхэм Хотспур" в гостях со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в лондонском дерби "Тоттенхэм Хотспур" потерпел поражение от "Челси".