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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Атлетико: расписание трансляций

среда, 11 марта 2020, 07:30
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11 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико". Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Атлетико".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский "Матч ТВ".

В первом матче "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" стал первым в группе с итальянским "Наполи", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Атлетико" занял второе место в квартете с итальянским "Ювентусом", немецким "Байером" и российским "Локомотивом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" разгромила "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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