Ливерпуль - Атлетико: прогноз букмекеров на матч 11 марта

В среду, 11 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Онлайн-трансляция матча Ливерпуль - Атлетико будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка английский клуб. На победу "Ливерпуля" предлагается коэффициент 1,62. Ничья оценивается котировкой 3,96. На успех "Атлетико" можно поставить с коэффициентом 6,90.

В первом матче 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" стал первым в группе с итальянским "Наполи", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Атлетико" занял второе место в квартете с итальянским "Ювентусом", немецким "Байером" и российским "Локомотивом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" бесславно вылетел из Кубка Англии.