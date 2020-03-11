Ливерпуль - Атлетико: стартовые составы

В среду, 11 марта, в Ливерпуле состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский "Ливерпуль" будет принимать испанский "Атлетико". Смотреть онлайн Ливерпуль - Атлетико на "Апострофе".

Встреча начнется в 22.00 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Лонерган, Матип, Фабиньо, Лаллана, Милнер, Минамино, Ориги.

Атлетико: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер, Корреа, Томас, Сауль, Коке, Фелиш, Коста.

Запасные: Адан, Врсалько, Хименес, Льоренте, Карраско, Лемар, Мората.

Напомним, в первом матче "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" бесславно вылетел из Кубка Англии.