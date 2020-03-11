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Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

среда, 11 марта 2020, 09:43
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Во вторник, 10 марта, определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ими стали итальянская Аталанта, в феерическом матче обыгравшая испанскую "Валенсию", и немецкий "РБ Лейпциг", разгромивший прошлогоднего финалиста турнира "Тоттенхэм Хотспур".

Героем первой встречи стал Йосип Иличич, забивший все четыре мяча своей команды. Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле на 78-й минуте при счете 3:3.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА - 3:4 (результат первого матча - 1:4)

Голы: Иличич, 3 (с пенальти); Гамейро, 21; Иличич, 43 (с пенальти); Гамейро, 51; Торрес, 67; Иличич, 71; Иличич, 82.

Валенсия: Силлессен, Васс, Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбиа, Коклен (Черышев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро.

Аталанта: Спортьелло, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), де Рон (Сапата, 45), Иличич, Фройлер, Пашалич (Тамез, 83), Гимшити.

В параллельной встрече лучшим стал капитан "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер, оформивший дубль.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 3:0 (результат первого матча - 1:0)

Голы: Забитцер, 10; Забитцер, 21; Форсберг, 87.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиэле (Адамс, 55), Нкунку (Айдара, 59), Анхелиньо, Забитцер (Форсберг, 87), Лаймер, Шик, Вернер.

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Орье (Уолкотт, 90+1), Алдервейрелд, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Дайер, Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Алли, Ламела, Лукас.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Моуринью понесла новую потерю перед решающей битвой в Лиге чемпионов.

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