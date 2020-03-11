ПСЖ - Боруссия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и парижского ПСЖ на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 11 марта. Смотреть онлайн ПСЖ - Боруссия.

Начало встречи в 22:00.

В первом матче победу со счетом 2:1 одержал немецкий клуб.

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Паредес, Кавани, Неймар, Ди Мария, Бернат, Сарабия, Гейе.

Боруссия: Бюрки, Загаду, Хакими, Санчо, Геррейро, Хуммельс, Холанд, Торган Азар, Пищек, Джан, Витцель.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" разгромила "Валенсию".