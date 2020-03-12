Где смотреть женский спринт Кубка мира по биатлону в Контиолахти: расписание трансляций

В пятницу, 13 марта, в финском городе Контиолахти, который принимает 8-й этап Кубка мира по биатлону, состоится женская спринтерская гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция женского спринта в Контиолахти.

Начало гонки - в 16:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1", российском "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет француз Мартен Фуркад, который набрал 880 очков. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бе (870). В первую тройку также входит еще один француз Кантен Фийон Майе (814). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 18-е место, набрав 341 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка. С результатами можно ознакомиться здесь.