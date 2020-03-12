Вольфсбург - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы немецкого "Вольфсбурга" и донецкого "Шахтера" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 12 марта. Смотреть онлайн Вольфсбург - Шахтер на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Вольфсбург: Кастелс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио, Шлагер, Арнольд, Герардт, Мехмеди, Брекало, Вегорст

Запасные: Перван, Клаус, Руссийон, Понграчич, Тиссеран, Гинчек, Виктор

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Маркос Антонио, Коваленко, Тайсон, Тете, Алан Патрик, Мораес

Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Майкон, Коноплянка, Марлос, Сикан

Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему будут ассистировать судьи на линиях Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья - Нейц Кайтазович.

Ранее сообщалось, что матч "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет без зрителей.