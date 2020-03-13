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Самый скандальный бой года в UFC может быть отменен из-за коронавируса

пятница, 13 марта 2020, 10:45
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В UFC не исключают отмену поединка Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон, который должен пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Бой могут перенести из-за ситуации с коронавирусом.

Тем временем организация уже официально перенесла турниры UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172 в Лас-Вегас. Они должны были пройти в Коламбусе 28 марта и в Портленде 11 апреля соответственно.

При этом уже точно болельщикам запретят посещение этих турниров, но они смогут востребовать возврат полной стоимости билетов.

По последним данным, от смертельного вируса по всему миру скончалось более 4,6 тыс. человек. Всего же вирусом заражено более 126 тысяч человек.

Напомним, что Нурмагомедов громко оскандалился во время дуэли взглядов с американцем Тони Фергюсоном.

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