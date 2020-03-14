Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Контиолахти

В финском городе Контиолахти, который принимает 8-й этап Кубка мира по биатлону, проходит мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской гонки преследования в Контиолахти.

Гонка началась в 14:45 по киевскому времени.

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет француз Мартен Фуркад, который набрал 880 очков. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бе (870). В первую тройку также входит еще один француз Кантен Фийон Майе (814). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 18-е место, набрав 341 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка. С результатами можно ознакомиться здесь.