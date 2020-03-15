"Шахтер" потерпел сенсационное поражение в донбасском дерби: видео

В матче 23-го тура чемпионата Украины "Заря" дома сенсационно обыграла "Шахтер" со счетом 1:0.

Победа луганской команды, несмотря на всю ее неожиданность, выглядит вполне логичной, исходя из хода встречи. Подопечные Виктора Скрипника чаще угрожали воротам соперника, нанеся 15 ударов против 10. В завершающей стадии атаки они также действовали точнее, нежели лидер чемпионата - 8 ударов в створ против 3.

Тем не менее, забить "Заре" удалось лишь в самом конце встречи. На 83-й минуте ворота "горняков" мощнейшим ударом с линии штрафной поразил Богдан Михайличенко.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

23-й тур

ЗАРЯ Луганск - ШАХТЕР Донецк - 1:0

Гол: Михайличенко, 83.

Заря: Махарадзе, Вернидуб, Чеберко, Тымчик, Михайличенко,Иванисеня, Леднев (Цвек, 46), Хомченовский (Громов, 49), Юрченко, Кочергин, Кабаев (Перович, 88).

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Сикан, 87), Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 67), Мораес.

Победа позволила "Заре" набрать 46 очков и подняться на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Шахтер" уверенно лидирует, имея в активе 59 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" уверенно обыграл немецких "волков" в Лиге Европы.