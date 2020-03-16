В России матч молодежных команд завершился массовым побоищем: видео

В матче 22-го тура молодежного первенства России между "Тамбовом" и "Крыльями Советов" случилась массовая драка с участием игроков обеих команд.

Стычка футболистов началась на 77-й минуте. Один из игроков Крыльев Советов совершил грубейший фол на сопернике после того, как тот тоже не по правилам сыграл против его партнера по команде. Это спровоцировало на поле драку, по результатам которой судья показал несколько красных карточек.

Игру удалось возобновить, однако спустя всего несколько минут арбитр показал красную карточку еще одному игроку Крыльев Советов. Для гостей это удаление стало четвертым в матче, что стало причиной досрочной остановки встречи. Теперь самарской команде будет засчитано техническое поражение. На момент остановки счет в матче был ничейным - 1:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России фанаты устроили побоище на турнире по боям без правил.