В УЕФА приняли решение, как определить чемпионов, если сезон не будет возобновлен из-за коронавируса

УЕФА может самолично определить чемпионов европейских стран, если сезон так и не будет возобновлен из-за пандемии китайского коронавируса в Европе.

Об этом сообщает AS.

По данным источника, УЕФА собирается признать чемпионами те клубы, которые занимают первые места в турнирных таблицах на данный момент. Таким же образом будут определены участники еврокубков на следующий сезон. А вот право определить клубы, которые должны поменяться дивизионами, УЕФА хочет отдать руководству национальных федераций.

В данный момент лидерами топ-5 европейских чемпионатов являются следующие клубы: "Ливерпуль" (Англия), "Барселона" (Испания), , "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия) и ПСЖ (Франция). В чемпионате Украины с большим отрывом лидирует донецкий "Шахтер".

Ранее сообщалось, что товарищеские матчи сборной Украины перенесены из-за коронавируса.