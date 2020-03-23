МОК перенесет Олимпийские игры из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд сообщил, что Олимпиада-2020 будет перенесена из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Слова Паунда приводит Mirror.
"Основываясь на имеющейся информации, МОК принял решение о переносе Олимпийских игр. Пока точно неизвестно, когда пройдут игры. Но определенно можно сказать, что соревнования не начнутся 24 июля", - сказал Паунд.
Напомним, что Олимпийские игры должны были состояться в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
В данный момент коронавирусом во всем мире заразились более 368 тысяч человек. Число погибших превысило 16 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что очередной этап Формулы-1 отменен из-за коронавируса.