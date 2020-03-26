Экс-соперник Кличко за чемпионский титул находится в критическом состоянии: первые детали

Бывший американский боксер Деррик Джефферсон заразился коронавирусом и находится в критическом состоянии в больнице.

Об этом журналу The Ring сообщил сын экс-спортсмена.

В частности, он рассказал, что его 52-летнего отца госпитализировали после того, как у него подтвердился диагноз о заболевании коронавирусом. Боксера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время врачи никаких прогнозов не дают.

В марте 2001 года Джефферсон получил право оспорить чемпионский титул в супертяжелом весе в бою против украинца Владимира Кличко. Однако составить конкуренцию чемпиону американец не смог, проиграв нокаутом во 2-м раунде.

Всего на профессиональном ринге Джефферсон провел 33 боя. На его счету 28 побед, 4 поражения и 1 ничья.

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