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Кулаком по девяткам: Ломаченко совместил боксерскую тренировку с футболом - яркое видео

понедельник, 30 марта 2020, 13:24
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Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA по боксу в легком весе Василий Ломаченко поделился с фанатами роликом с совмещением своей тренировки с футбольным занятием.

Так, боксер, одев перчатки, пожонглировал мячом, после чего ударом рукой несколько раз отправил игровой снаряд из футбола в девятки ворот.

Напомним, бой Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом был отменен. Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех поединков под своей эгидой до 30 июня.

32-летний Ломаченко провел 15 боев на профессиональном ринге, одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 22-летнего Лопеса 15 побед в 15 поединках (12 - нокаутом).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко извинился перед болельщиками за скандальный пост.

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