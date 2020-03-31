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На этой чертовой планете: глава UFC сделал важное заявление о бое Хабиб - Фергюсон

вторник, 31 марта 2020, 17:35
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Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном обязательно состоится 18 апреля 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом Уайт сообщил в интервью изданию BJPenn.

"Бой Хабиб - Фергюсон обязательно состоится где-то на этой чертовой планете. Когда придет время, то я сообщу вам, где он состоится. Многие журналисты - это полные идиоты. Стоит поделиться с ними информацией, так они пытаются сделать все, чтобы сорвать всю твою работу. Поэтому больше я им ничего не скажу", - заявил функционер.

Ранее сообщалось, что бой находится под угрозой срыва из-за решения властей Российской Федерации закрыть свои границы с 30 марта из-за коронавируса.

31-летний Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 28 боев, в которых одержал 28 побед. В активе 31-летнего Фергюсона 25 побед при трех поражениях.

Напомним, что Хабиб устроил скандал во время дуэли взглядов с Фергюсоном.

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