В Испании выбрали лучшего футболиста в истории

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом в истории по результатам голосования, которое провело мадридское издание Marca.

Голосование проходило в формате турнира на выбывание. На пути к финалу Роналду опередил Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону. Другим финалистом стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который победил Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо.

В финале Роналду превзошел Месси на восемь процентов - 54 против 46.

Стоит отметить, что 32-летний Месси опережает 35-летнего Роналду по числу "Золотых мячей" - приза, который вручается лучшему футболисту года по итогам года (6 против 5). Также Месси чаще выигрывал "Золотую бутсу" - награды лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА (6 против 4).

Ранее сообщалось, что легенды футбола сделали выбор между Месси и Роналду.