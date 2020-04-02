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Звезду чемпионата Англии могут забрать в армию во время пандемии коронавируса

четверг, 02 апреля 2020, 19:51
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Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин может быть призван в армию Южной Кореи во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист должен был отслужить 21 месяц в армии, но ему снизили срок службы до четырех недель за то, что он выиграл вместе с национальной сборной Азиатские игры.

В данный момент Сон рассматривает вариант со службой во время карантина из-за коронавируса. Если будет подтверждено, что чемпионат Англии не возобновится после 30 апреля, то кореец может отдать долг родине.

В нынешнем сезоне 27-летний Сон Хын Мин провел 21 матч в английской Премьер-лиге, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что легенда "Реала" умер от коронавируса.

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