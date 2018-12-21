В России пациента больницы бросили на грязном полу после операции: в сети показали жуткое видео

В интернете появился ролик, показывающий условия содержания больного после трепанации черепа в одной из больниц Челябинской области (РФ).

Видео разошлось по социальным сетям.

В ролике пациент лежит на полу, в куче ваты из разодранного матраца, на старых скомканных простынях. В палате нет ни кровати, ни тумбочек. Автор видео сообщает, что на кадрах Сергей Глухов, которого оперировали в Челябинской областной больнице из-за серьезной травмы головы. После трепанации его привезли в Усть-Катав на реабилитацию.

"Врачи к нему не ходят, никаких обходов нет, человек никак не лечится", - отмечается в ролике.

В министерстве здравоохранения Челябинской области заявили, что Усть-Катавская медсанчасть не входит в его зону контроля.

Как сообщал "Апостроф", покойной женщине от имени государства РФ пришло письмо с сообщением о получении социального пособия на погребение.