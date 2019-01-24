​В российском Магнитогорске может случиться новое обрушение: видео крупного пожара

В российском городе Магнитогорск, где недавно произошли несколько взрывов с десятками жертв, на предприятии ММК (Метизно-калибровочный завод) случился крупный пожар.

Об этом сообщает российские издание URA.RU.

"В Магнитогорске на предприятии ММК (Метизно-калибровочный завод) крупный пожар. Горит крыша сталепроволочно-канатного цеха, площадь 750 кв. м., по предварительной информации есть угроза обрушения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", жители Магнитогорска (Россия), где недавно произошли несколько взрывов с десятками жертв, получили электронные письма с предупреждениями о взрывах в общественных местах города.

Как ранее сообщалось, российские журналисты показали фото и назвали фамилии причастных к теракту в Магнитогорске.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске.