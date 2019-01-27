​Музыка против грабителей: создатель Tesla придумал новую противоугонную систему

Глава компании Tesla Илон Маск сообщил о создании инновационной противоугонной системы.

Такое нововведение он анонсировал в своем Twitter.

Так, при попытке незаконно проникнуть в авто Tesla включать специальный режим на полную громкость "Токката и фугу ре минор".

"Режим Tesla Sentry Mode будет играть "Токкату и фугу" Баха во время ограбления", - написал он.

При этом бизнесмен-новатор добавил, что в иногда один из самых известных произведений Иоганна Себастьяна Баха будет звучать в металл-версии.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", 6 января автомобиль TeslaModelS в Лас-Вегасе, США, случайно сбил российского робота-промоутера Promobot стоимостью в 2000 долларов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сеть станций сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей электрооборудования компании "Tesla" (Tesla Inc.) в 2019 году охватит на всю территорию Европы, включая Украину.