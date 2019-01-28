​Похищение картины в Москве: подозреваемый сделал сенсационное заявление

31-летний мужчина, задержанный по подозрению в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, заявил, что не совершал преступления.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я не совершаю преступлений. Я - законопослушный гражданин России", - сказал подозреваемый во время задержания.

Он не смог уточнить, что делал 27 января, когда была похищена картина. "Плохо помню. Мне надо освежить память", - сказал он.

Задержанный также сообщил, что ранее его не привлекали к уголовной ответственности. При этом в МВД утверждают, что в декабре 2018 года мужчину задержали за хранение наркотиков, после чего в его отношении возбудили уголовное дело.

Как сообщал "Апостроф", МВД РФ опубликовало кадры момента похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, а также задержания вора.