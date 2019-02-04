Власть попадет в руки хунты: появился сценарий развития кризиса в Венесуэле

Политический кризис в Венесуэле может привести к тому, что власть в стране перейдет в руки к военным и полиции.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" озвучил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"Конечно, высшее военное руководство (Министерство обороны, национальная полиция) с Мадуро связано и никуда не денется. Но в среднем командном звене и ниже царит разное настроение, и вполне возможно, что там может сформироваться какая-то хунта, как это называют в Латинской Америке. Это отработанные сценарии в Латинской Америке – когда военные или полиция вмешиваются, они формируют совет, то есть хунту и берут на себя ответственность за ситуацию. Такой сценарий в Венесуэле возможен. Причем хунта может сформироваться не из высших офицеров, а из звеньев пониже, вплоть до капитанов и лейтенантов. И в результате такого сценария произойдет более-менее бескровная смена власти", - говорит он.

Также эксперт не исключает вариант, что смена власти пройдет с кровопролитием.

"Если в Венесуэле начнется существенное кровопролитие, тогда внешнее вмешательство возможно, чтобы это остановить. Если нет – будет продолжаться примерно такая же ситуация, как сейчас. Есть вариант смены режима без существенных боевых действий – за счет того, что поддержка Мадуро рассосется. Соответственно, начнет разваливаться сам режим и произойдет его смена без ярко выраженной гражданской войны. Что касается внешнего вмешательства, то оно может быть лишь в том случае, если начнутся серьезные репрессии, серьезное кровопролитие", - уверен военный обозреватель.

Подробнее о двух возможных сценариях в Венесуэле, читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет.