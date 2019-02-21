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​Украинский "Ан" устроил эффектное воздушное шоу в Индии: опубликовано видео

четверг, 21 февраля 2019, 23:19

Украинский самолет Ан-132 на выставке воздушных достижений в Индии продемонстрировал элементы сложного пилотажа, на которые способны обычно только спортивные или военные самолеты.

Об этом сообщает ТСН.

Самолет исполнил боевой разворот, и так называемые "горки" и "бочки".

Сообщается, что авиашоу началось с жуткой аварии – в канун выставки во время тренировок в небе столкнулись два самолета местной пилотажной группы. Двое пилотов успели катапультироваться, один – нет. После совещания организаторы решили-таки шоу начинать.

На нем Ан-132 выделили 7 минут. За это время самолет успел "забраться" на горку, свалиться в крутое пике, сделать "бочку", потом еще одну и продемонстрировать фирменную "антоновскую" посадку по невероятно крутой глиссаде.

"Мы рады, что мы справились, нет никаких проблем, и в нас чувства хорошие", - говорит пилот-испытатель ГП "Антонов" Богдан Загорулько.

Доволен полетом и президент "Антонова", потому что это для него не просто шоу – Украина демонстрирует индусам, как потенциальным заказчикам, возможности новой машины.

"Может заинтересовать индийский рынок за счет своих характеристик. Не исключено, что часть производства этого самолета, если будет серийное производство, может располагаться в Индии", - пояснил Александр Донец.

Как сообщал "Апостроф", недавно украинский самолет участвовал в доставке спутника для запуска ракеты Ariane 5.

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