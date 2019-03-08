РУС. | УКР.

пятница, 8 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

23:15
В Киеве пьяные посетители избили охранника супермаркета: фото
23:06
Неадекватный "борец с преступностью" устроил шоу в полиции: опубликовано фото и видео
22:47
Во Львове на акцию к 8 марта пришел мужчина в пикантном костюме: фото и видео
22:20
В ДТП под Луцком погиб известный журналист: фото с места трагедии
21:58
За день до двадцатилетия: в Европе умерла Юная мисс Вселенная, фото
21:24
Крутое пике: рейтинг Путина установил новый антирекорд
20:55
Ром, виски и элитная водка: в полиции показали, как под Винницей разливали поддельный алкоголь
20:21
В Ровно произошла трагедия с 27-летним полицейским: опубликовано фото
19:50
В Днепре на улице обнаружили тело военного: фото и видео
19:24
Femen к 8 марта устроили в Европе необычную акцию: яркие фото и видео
18:51
В Киеве на 8 марта произошло "женское" ДТП: фото
18:46
Кандидат на премьерство: политэксперт рассказал, зачем Мураев снялся с выборов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

За день до двадцатилетия: в Европе умерла Юная мисс Вселенная, фото

пятница, 08 марта 2019, 21:58

В Мюнхене скончалась обладательница титула Юная мисс Вселенная Лотте ван дер Зее. Девушка умерла от сердечного приступа в возрасте 19 лет. Трагедия произошла за день до ее 20-летия.

Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, девушке стало плохо во время отпуска, который она проводила в Австрии с семьей. После того, как остановилось сердце модели, она впала в кому. Девушка скончалась в больнице.

Родители Лотте сообщили, что за день до трагедии она была с друзьями. Утром ее обнаружили без сознания в постели.

Проводятся экспертизы, которые помогут определить, что вызвало сердечный приступ.

Титул ван дер Зее получила в 2017 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Берлине на 49 году жизни внезапно умер известный композитор Йоханн Йоханнссон, который является номинантом таких престижных наград как "Оскар" и "Грэмми".

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Военная мощь Китая и ее геополитическая проекция

Путин разрушил все: миру грозит распростра­нение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: