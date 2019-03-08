За день до двадцатилетия: в Европе умерла Юная мисс Вселенная, фото

В Мюнхене скончалась обладательница титула Юная мисс Вселенная Лотте ван дер Зее. Девушка умерла от сердечного приступа в возрасте 19 лет. Трагедия произошла за день до ее 20-летия.

Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, девушке стало плохо во время отпуска, который она проводила в Австрии с семьей. После того, как остановилось сердце модели, она впала в кому. Девушка скончалась в больнице.

Родители Лотте сообщили, что за день до трагедии она была с друзьями. Утром ее обнаружили без сознания в постели.

Проводятся экспертизы, которые помогут определить, что вызвало сердечный приступ.

Титул ван дер Зее получила в 2017 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Берлине на 49 году жизни внезапно умер известный композитор Йоханн Йоханнссон, который является номинантом таких престижных наград как "Оскар" и "Грэмми".