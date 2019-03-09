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Янукович выглядит неудачником: в сети указали на причастность наркомафии к блэкауту в Венесуэле

суббота, 09 марта 2019, 12:27

К блэкауту в Венесуэле причастна наркомафия.

На этот момент в Facebook указал известный российский блогер и аналитик, ярый сторонник уничтожения Украины Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

"Более вероятна версия распада системы из-за объективных внутренних проблем, в том числе и из-за озвученной суммы в 100 миллионов долларов, похищенных из государственного эергомонополиста Corpoelec в последние месяцы. Скорее всего, наркомафиози выводят из страны не только золотой запас, а вообще все, что можно прихватить с собой в случае вынужденного бегства. Янукович с его чемоданами наличности выглядит по сравнению с ушлыми латиносами банальным неудачником", - написал он.

Блогер также уточнил, что только за сутки блэкаута в Венесуэле от последствий отключения энергии умерли около 70 человек.

"Это больные, которые находятся на подключении к различным аппаратам, поддерживающих жизнеобеспечение. Крайне тяжелая ситуация и с водой - нет энергии для насосов. Для жителей многоэтажных домов идет обратный отсчет - без электричества, воды и канализации в тропическом климате выжить в таких условиях непросто", - уточнил Эль Мюрид.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности и фото блэкаута в Венесуэле.

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