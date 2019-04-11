​Переворот в Судане и арест союзника Путина: президенту РФ пророчат печальную судьбу

Российскому президенту Владимиру Путину предрекли более худшую судьбу, чем у его союзника - президента Судана Омар аль-Башир, которого 11 апреля отстранили от должности с помощью военного переворота.

Об этом пишут пользователи соцсетей.

"Схожий сценарий может случиться и в России. Только Путина вряд ли будут арестовывать - сразу грохнут", - написал в Facebook известный российский оппозиционный блогер и журналист Александр Сотник.

В свою очередь многие вспомнили о наемниках ЧВК "Вагнера" "делегированных" в Судан из РФ по просьбе аль-Башира.

"В ноябре 2017 года президент Судана, обвиненный международным судом в геноциде, навестил Путина в его резиденции в Сочи и попросил предоставить ему защиту от США. Вскоре появились сообщения о переброске в Судан наемников ЧВК Вагнера, которые занялись разгоном местных протестующих (очевидно, американцев)", - написал журналист Александр Кушнарь.

Как сообщал "Апостроф", в Судане во время подавления антиправительственных протестов заметили наемников из неофициальных российских частных военных компаний.