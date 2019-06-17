​Возле Турции потерпело крушение судно с эмигрантами: много погибших, фото

17 июня у берегов курортного района Бодрум на юго-западе Турции затонуло судно с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на спасательные службы.

На судне находилось до 40 человек, 31 из которых спасена.

Как сообщал "Апостроф", 29 мая в результате крушения прогулочного судна на реке Дунай в Будапеште погибло не мене семи человек. Инцидент произошел в центре города возле здания парламента Венгрии.

Ранее сообщалось, что 7 января у северного побережья Турции грузовое судно с украинским на борту потерпело крушение, в результате чего шесть человек погибли.

Как известно, судно с панамским флагом, которое отправилось из российского порта в Азовском море, направило сигнал с около 148 километров от берегов турецкой провинции Самсун.