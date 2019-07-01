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​Мечты миллионов: Путину на G20 "передали привет" из Гааги

понедельник, 01 июля 2019, 01:23
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В сети появились забавные фотожабы на российского президента Владимира Путина и его окружение, посвященные саммиту G20.

Соответствующие картинки публикуют пользователи соцсетей.

"Если долго слушать наушники, можно услышать приговор международного трибунала", - подписан один из снимков.

"Пока это только мечта(", "Мечты имеют тенденцию сбываться. Особенно, если это мечта миллионов людей", "старпёр со своим стаканом - боится шоб новичка не подсыпали", "Не смешите. Только киллер поможет", - пишут комментаторы.

Среди прочего, Путина и его окружение сравнили с нацистами.

Как сообщал "Апостроф", пользователи сети смеются над российским президентом Владимиром Путиным и его "кружкой" во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20.

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