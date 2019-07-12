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Раскрыта загадка крупнейшего вулкана в мире

пятница, 12 июля 2019, 08:33
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Ученые выяснили, что вулкан Таму в северо-западной части Тихого океана не является щитовым.

Об этом сообщает ресурс "Акценты".

"В 2013 году исследователи заявили, что массив Таму, который располагается в 1600 километрах от Японии является крупнейшим вулканом в мире. Высота подводного вулкана составляет приблизительно 4,5 км, а его вершина на 2 км ниже уровня моря. Сама площадь массива в 50 раз больше Мауна-Лоа. Именно вулкану Мауна-Лоа ранее принадлежал титул самого большого", - говорится в сообщении.

Но, в ходе проведенных учеными Хьюстонского университета исследований оказалось, что Таму не является щитовым вулканом, а возник он в результате раздвигания литосферных плит из-за нагнетания магмы - это называется спрединг.

Отмечают, что щитовые вулканы образуются, когда один вулканический шлейф выбрасывает со временем достаточное количество лавы, и эта лава растекается, образуя выпуклую гору вокруг кратера.

Благодаря исследованиям, стало ясно, что Таму был сформирован по-другому: магма давила на кору, и материал выпирал образуя подводный горный массив.

Исходя из этого, массив Таму – не единый щитовой вулкан, а всего лишь часть подводной горной цепи. И свое лидерство вернул себе вулкан Мауна-Лоа в Гавайском архипелаге.

Как сообщал "Апостроф", в Италии началось извержение вулкана Стромболи, вследствие чего погиб один человек.

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