США изменили правила лотереи Green Card: что нужно знать и стоит ли бояться

Госдепартамент США изменил условия участия в лотерее Green Card.

Как стало известно "Апострофу", теперь каждый участник должен иметь действующий заграничный паспорт, данные которого нужно будет внести в заявку. Указывать придется не только серию и номер паспорта, но и дату его окончания.

Нововведение обусловлено тем, что каждый год подается огромнейшее количество дублирующих, фальшивых заявок от агентств, которые потом требуют денег от заявителей, которые выиграли.

Тем временем в сети уже появились слухи о том, что США намерены проводить предварительный отбор на основании паспортных данных, с помощью которых будут искать людей, которые что-то нарушили и исключать из отбора лотереи.

На самом деле опрошенные "Апострофом" эксперты считают, что паниковать не стоит.

"Это обновление - шаг вперед. Такое требование не только защитит нас от большого количества фальшивых заявок, но и поможет избежать проблем, например, с правописанием имени и фамилии заявителя", - считает основатель международной компании "Второй паспорт" Юрий Моша.

Он рассказывает, что часто сталкивался с историями, когда заявители пишут свои данные на слух, а потом, когда выигрывают, оформляют загранпаспорт, в котором правописание этих данных кардинально отличается, что приводит к серьезным проблемам.

Моша уверен, что нововведение позволит избежать лишних ошибок и нервов, а также защитит от нежелательной подачи заявки от чужого имени.

Как сообщал "Апостроф", в мае 2019 года президент США Дональд Трамп намекнул на возможную отмену лотереи Green Card.