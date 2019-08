В Копенгагене прогремели два мощных взрыва: опубликованы фото и видео

В Копенгагене, с разницей в три дня, прогремели два сильных взрыва возле государственных учреждений: один недалеко от налогового управления, второй – возле отделения полиции.

Об этом сообщают местные СМИ.

Первый инцидент случился 6 августа вечером рядом со зданием налогового управления в районе Эстеборо. Здание было повреждено, но люди при этом не пострадали.

Второй взрыв прогремел у отделения полиции в районе Норребро. Сообщается, что здание получило небольшие повреждения, но из людей никто не пострадал.

После происшествия район огородили. Полиция начала расследование, возможных злоумышленников ищут. Правоохранители пока не связывают эти события.

Blast hits #Copenhagen police station, second explosion in Danish capital in 4 dayshttps://t.co/GHvVTbohgm pic.twitter.com/BkwX37iaRx