Мастера по манипулированию: генерал НАТО заявил о необходимости бороться с российской угрозой

Россия захватывает Африку в свою сферу влияния при помощи наемников, поэтому Великобритании необходимо усиливать присутствие в регионе.

Об этом в интервью The Times заявил глава британского Генштаба Ник Картер

По словам генерала, особую роль должна сыграть контрразведка.

Отправка на африканский континент небольших контртеррористических отрядов позволит убедить правительства развивающихся стран ориентироваться "на Запад, а не на группу Вагнера", считает Картер.

Он отметил, что присутствие в Африке российской частной военной компании вызывает обеспокоенность Лондона, поскольку угроза со стороны Москвы "материализовалась значительно быстрее", чем предполагали британские эксперты.

Картер назвал россиян "мастерами по манипулированию информацией", которые пытаются убедить африканцев, что они являются лучшими союзниками, чем западные страны.

Напомним, подробнее о борьбе за влияние в Африке читайте в материале "Апострофа": Русские в Африке: как наемники Путина консультируют нового "Дзержинского".