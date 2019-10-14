В небе над Атлантическим океаном зафиксировали удивительное явление: видео

На минувшей неделе в небе над Атлантическим океаном пассажиры парома в течение нескольких минут наблюдали необычное оптическое явление.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бушующий мир".

"Посреди ясного неба вдруг появились полтора десятка ярких источников света. Неизвестные объекты застыли над океаном на высоте примерно пары километров. Вот что это было?" - говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что некоторые приняли странные объекты за НЛО, другие утверждают, что это всего лишь оптическая иллюзия.

Как сообщал "Апостроф", ранее над морем на Федотовой косе заметили странный светящийся объект. Он был довольно впечатляющего размера и бесшумно двигался в небе. Очевидцам удалось заснять на видео светящийся шар.