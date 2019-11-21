Взорвалась ядерная подлодка: появились новые детали морского ЧП с выбросом радиации

После подводного взрыва, происшедшего в четверг, 21 ноября, в Южно-Китайском море, в трех странах зафиксировали всплеск радиации.

Об этом сообщает HalTurnerRadioShow.

В сообщении сказано, что взрыв произошел на глубине приблизительно 50 метров в 18.22 по восточному американскому времени (в 01:22 по Киеву) в Южно-Китайском море. Его мощность которого составила около 10-20 килотонн.

Возможность землетрясения была исключена. На острове Тайвань, а также во Вьетнаме и Китае был зафиксирован всплеск уровня радиации.

По не подтвержденной официально информации местных СМИ, в море произошел взрыв китайской ядерной подводной лодки.

Как сообщал "Апостроф", крупнейшая российская подводная операция со времен холодной войны при участии атомных лодок проходит в Северной Атлантике.