Сотрудники ФСБ создали банду наемников, воевавших в Украине и Сирии

В России возбудили уголовное дело против майоров ФСБ, создали собрали группу наемников "Единые народные общественные товарищества" (ЕНОТ) и использовали их в своих преступных действиях.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Следственный комитет России на днях назвал деятельность этого боевого объединения преступной. Лидер организации Роман Теленкевич и несколько ее рядовых участников, отличившихся на Донбассе, в Сирии и Крыму, обвиняются в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах.

Следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко вынес постановление о возбуждении пяти уголовных дел, в том числе, в отношении сотрудников управления ФСБ по Москве и области майоров Александра Мрищука и Антона Барякшева. По данным следствия, они использовали членов организации для решения силовым вопросам.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Президент России Владимир Путин использует бывших шпионов для продвижения своих интересов в Европе и руководства энергетическими проектами, такими как скандальный "Северный поток".