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В КНДР сделали тревожное заявление об испытаниях ядерного оружия: появился ответ США

среда, 01 января 2020, 09:29
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Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации заявил, что его страна больше не будет выполнять условия моратория на испытания ядерного оружия, чем вызвал ответную реакцию в администрации президента США.

Об этом сообщают американские СМИ.

В своей речи в канун Нового года Ким Чен Ын утверждал, что КНДР больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Лидер КНДР пообещал, что в скором времени мир увидит новое стратегическое оружие.

Государственный секретарь США Майк Помпео уже отреагировал на высказывание северокорейского лидера, выразив надежду, что он выберет "мир и процветание, а не конфликт и войну".

"Мы, как и раньше, надеемся, что руководитель Ким Чен Ын выберет другой курс", - прокомментировал Помпео.

Как сообщал "Апостроф", раньше в КНДР готовили к спуску на воду подводную лодку, которая, может нести на борту баллистические ракеты.

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