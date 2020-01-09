Названа неожиданная причина упадка поселений викингов в Гренландии

Ученые нашли объяснение упадку колоний викингов на острове Гренландия, которые существовали там на протяжении почти всего средневековья, однако исчезли в 15 веке .

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Вокруг света. Украина".

Исследователи считают, что причиной упадка поселений стала чрезмерная эксплуатация самого ценного ресурса сообщества — моржового бивня.

Бивни моржа продавали по всей Европе в начале средневековья, это был ходовой товар. Кость использовали для создания самых разных предметов: от распятий до игровых фигур. Викинги, жившие в Гренландии, практически обладали монополией на этот продукт.

Анализ изделий показал, что со временем торговцы стали все чаще полагаться на мелких животных, самок моржей, обитающих на севере острова. Путешествия викингов за бивнями стали более длительными и опасными, а добыча больше не приносила большого дохода.

По словам ученых, жителям Гренландии нужно было закупать железо и древесину из материковой Европы. Сами они не могли предложить в качестве обмена практически ничего ценного, кроме моржовых бивней.

По мере снижения стоимости этого товара в Европе, гренландцам пришлось добывать все больше и больше бивней для сохранения экономической жизнеспособности своих поселений.

Группа исследователей из Великобритании и Норвегии проанализировала 67 черепов моржей, вместе с которыми транспортировались бивни, относящихся к 11 и 15 векам. На пол и место обитания животного указывала комбинация древней ДНК и стабильных изотопов.

Исследователи также учитывали тенденции в технологиях производства, чтобы определить, когда использовалась кость.

Результаты анализа позволяют предположить, что вплоть до 13-14 веков гренландские викинги охотились на моржей, обитающих в районе моря Баффина, на северо-западного побережья острова.

Со временем росла зависимость от бивней мелких самок моржей. Это свидетельствует о том, что викинги испытывали нехватку ресурсов, что скорее всего было связано с их чрезмерной эксплуатацией, хотя средневековое изменение климата ("малый ледниковый период") также могло сыграть свою роль.

По мере сокращения поставок бивней в материковой Европе предпочтение стали отдавать слоновой кости, которая доставлялась через западноафриканские торговые пути.

Ученые считают, что проблема с ресурсами подорвала устойчивость гренландских колоний. Кризис усугублялся еще и изменением климата, которое долгое время считалось одной из главных причин исчезновения викингов из Гренландии в пятнадцатом веке.

Как ранее сообщал "Апостроф", исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) открыли новое морское животное, которое способно видеть, не обладая при этом глазами.