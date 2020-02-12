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Пригодится при зомби-апокалипсисе: китаянка придумала "ноу-хау" для спасения от коронавируса

среда, 12 февраля 2020, 14:40
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Жительница китайского города Цзинань придумала, как обезопасить себя от коронавируса и при этом закупаться в магазинах.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале "South China Morning Post".

Фанатка автомобилей Чен Тао смоделировала себе аппарат, состоящий из повозки, автомобиля на радиоуправлении, видеокамер и динамика. Изобретательница поменяла систему радиоуправления автомобилем таким образом, что она может посылать сигнал на расстояние до 800 метров.

Камеры транслируют видео спереди и сзади, а с помощью динамика можно коммуницировать с охранниками жилого комплекса и продавцами магазинов.

Таким образом, аппарат можно с легкостью использовать для "беспилотных" поездок в магазины. Продавцы кладут в тележку бобы, паровые булочки и другую еду, а Чен Тао расплачивается за них также дистанционно. После этого машина отправляется домой, где ее обрабатывают дезинфицирующим спреем.

Подробнее об эпидемии читайте в материале "Апострофа": Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит.

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