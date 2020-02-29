Коронавирус продолжает убивать: Иран возглавил антирейтинг, а в США появилась первая жертва

В Иране, где в субботу, 29 февраля, подожгли больницу из-за страха перед зараженными коронавирусом, жертвами недуга уже стали 43 человека, что стало наибольшим показателем смертности от вируса за пределами Китая, где впервые обнаружили больного COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

По данным МОЗ Ирана, за минувшие сутки в стране от вируса скончались 9 человек.

До вторника по решению властей в стране закрыты школы, на неделю продлен запрет на работу вузов, проведение массовых и спортивных мероприятий. Также запрещено посещение больниц и домов престарелых, граждан призывают оставаться дома.

Аналогичные меры приняли и власти Франции, где запретили все мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тысяч человек в связи с опасениями по поводу распространения нового коронавируса.

Стоит отметить, что первый смертельный случай больного коронавирусом произошел и в США. По данным CNN, умерший жил в штате Вашингтон.

"Пациент, инфицированный новой формой коронавируса в округе Кинг штата Вашингтон, умер", - отмечается в сообщении со ссылкой на официальных представителей системы здравоохранения.

Кроме того, в Италии число зараженных коронавирусом возросло до 1049 человек, 29 из них умерли.

В общей сложности, по состоянию на субботу, 29 февраля, в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек. При этом, на территории Европы зарегистрировано 1123 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах.

Подробнее о том, как, например, в Италии борются с коронавирусом, читайте в материале "Апострофа": Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима.