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Ученые сделали важное заявление о мутациях короновируса и разработке вакцины

суббота, 29 февраля 2020, 11:40
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Группа исследователей из Бразилии расшифровала и представила научному сообществу геном коронавируса COVID-2019, который был обнаружен у гражданина этой страны.

Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте Института Адольфу Лутца.

По результатам предварительного анализа, коллектив исследователей пришел к выводу, что в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма, впервые обнаруженного в китайском Ухане, сообщает газета Folha de S.Paulo. Кроме того, две мутации в его геноме идентичны тем, что выявлены в структуре вируса из Мюнхена.

Результаты исследования были получены спустя 48 часов после выявления первого случая заболевания в регионе, отмечается в сообщении. Работа велась совместно с учеными из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета.

По предположению ученых, полученная информация может помочь в создании вакцины от нового вируса.

Как сообщалось ранее, случай заболевания коронавирусом подтвердили в странах-соседках Украины: Беларуси, Грузии, Румынии и Литве.

Напомним, подробнее о рисках появления коронавируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук.

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