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В Турции произошла дикая драка в парламенте из-за Эрдогана: опубликовано видео

четверг, 05 марта 2020, 08:39
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В турецком парламенте вспыхнула драка, это произошло после обвинения замглавы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Энгина Озкоча в адрес президента страны Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Озкоч отвечал на обвинения Эрдогана в адрес главы НРП Кемаля Кылычдароглу, которого турецкий президент назвал предателем в ответ на предложение начать переговоры с главой Сирии Башаром Асадом на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. Депутат от оппозиционной партии в свою очередь обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, и также обвинил президента в предательстве.

Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны депутатов от правящей Партии справедливости и развития, которые вступили сначала в словесную перепалку, а потом в кулачный бой с представителями НРП. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали.

Напомним, сирийские войска нанесли удар по турецкой колонне вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это Турция начала серию мощных атак на сирийские объекты.

Подробнее об обострении конфликта в Сирии читайте в материале "Апострофа": Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии.

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