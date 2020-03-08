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Обвал отеля в Китае, где жили больные коронавирусом: появились данные о жертвах

воскресенье, 08 марта 2020, 23:18
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В результате обрушения отеля в Китае, где на карантине находились десятки пациентов с подозрением на коронавирус, 10 человек погибли, 23 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Обрушение отеля произошло в субботу, 7 марта в городе Цюаньчжоу. Около 40 человек, которые вытащили спасатели из-под завалов, госпитализированы. Самостоятельно покинуть здание смогли девять человек. Без вести пропавшими считаются 23 человека.

Спасатели из-под завалов также достали несколько детей. Они надели на них медицинские маски, прежде чем приступить к оказанию помощи. При этом медики распыляли друг на друга дезинфицирующее средство с целью спецобработки, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

Сообщается, что владельца отеля задержали, причины обрушения здания пока неизвестны. Отметим, что изначально сообщалось о четырех погибших.

Напомним, по данным на воскресенье, 8 марта, в мире коронавирусом заразились 104 тысячи человек в 93 странах. По последним данным в Египте зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", ранее Италия побила антирекорд по количеству жертв коронавируса в стране.

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