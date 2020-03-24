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Темп нарастает: озвучены страшные данные атаки коронавируса на человечество

вторник, 24 марта 2020, 23:28
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По данным на 23:10 вторника, 24 марта, число случаев заболевания коронавирусом по всему миру составляет почти 416 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Сейчас в мире насчитывается 415876 случаев заражения коронавирусом. Почти 108 тысячи зараженных выздоровели, 18 574 тысяч человек умерли.

По данным университета Джонса Хопкинса, отметка в 100 тысяч зараженных была превышена 6 марта, в 200 тысяч — 18 марта, в 300 тысяч — 21 марта.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что по последним данным в Украине коронавирусом заразился 101 человек, причем четверо от COVID-19 умерли, одному человеку удалось выздороветь.

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