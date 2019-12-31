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Среди пленников украинец: пираты совершили дерзкое нападение на судно в море у Камеруна

вторник, 31 декабря 2019, 16:29
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На греческое судно-танкер Happy Lady, которое стояло на якоре у берегов Камеруна, совершили нападение пираты и похитили восьмерых членов экипажа, один из которых – украинец.

Об инциденте, который произошел 30 декабря, сообщает издание Maritime Bulletin.

Грузовой корабль Happy Lady, на борту которого находилось 28 членов экипажа, стоял на якоре возле города Лимбе с конца октября. В результате атаки пиратов были похищены пятеро моряков, среди которых пять греков, два филиппинца и один украинец.

По данным издания, в этот же день пираты атаковали еще два морских судна – сухогрузы Vinalines Mighty и сингапурский Drogba. Оба этих нападения обошлись без последствий, их удалось подавить нигерийским силам безопасности.

Как сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в Камеруне неизвестные захватили судно с моряками на борту из европейских и азиатских стран: по некоторым данным среди заложников есть украинцы.

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