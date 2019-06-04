Трамп встретился с Елизаветой II: фото, видео и лучшие шутки из соцсетей

Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию на встречу с королевой Елизаветой II.

Об этом сообщает ВВС.

В интернете разместили фото и видео со встречи лидеров государств.

Как отмечают в ВВС, американский президент высоко оценил "вечную дружбу" между Великобританией и США, а королева Елизавета II сказала, что страны празднуют альянс, который обеспечивал "безопасность и процветание обоих наших народов на протяжении десятилетий".

Трамп на банкете говорил о мужестве британского народа во время Второй мировой войны и назвал королеву "великой, великой женщиной".

На торжественном приеме присутствовали члены королевской семьи, в том числе принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, премьер-министр Британии Тереза Мэй и члены ее правительства.

Королева Елизавета II в своей речи говорила о Второй мировой войне и сотрудничестве между двумя странами. Визит Трампа приходится на 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии, и президент США примет участие в торжестве по этому случаю во время визита.

Такой трехдневный визит пользователи сети не смогли не обсудить в интернете. Также опубликовали множество шуток на эту тему.

"Все, что нужно сделать королеве, чтобы стать самым популярным монархом всех времен - облить Трампа молочным коктейлем на банкете".

Писатель-юморист Аарон Гиллис попытался вообразить себе диалог королевы и президента.

"Рад встрече, королева Виктория.

- Дональд, мы уже встречались, и...

Ваша страна уже разгромила далеков?

Это сериал...

А злых волшебников?

Это фильм...

Телефонная будка никуда меня не телепортировала!

Это туалет, мистер Трамп".

Телеведущий Пирс Морган рассудил, что Трамп королеве "скорее нравится".

"Уверен, он смешит ее куда больше, чем большинство блеклых политиков, с которыми ей приходится встречаться", - полагает Пирс.

"Боже, храни королеву" еще никогда не звучало так осмысленно", - пишут в пародийном Twitter-аккаунте принца Чарльза.

Многие обратили внимание и на широко разошедшееся приветствие Трампа с королевой: визави, кажется, "стукнулись кулачками" при встрече (более глубокий анализ произошедшего, однако, показал, что это просто Трамп неловко пожал руку Ее величеству).

"После перестука кулачками источники сообщают, что королева думает такжеответить кулачком, но куда сильнее и в лицо"

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить США от американского лидера Дональда Трампа.