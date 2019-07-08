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В сеть попало секретное письмо про Трампа, разгорелся громкий скандал

понедельник, 08 июля 2019, 03:25
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В СМИ попало письмо посла Великобритании в США Кима Даррока, в котором он называет администрацию Дональда Трампа "неумелой" и "спутанной внутренней борьбой".

Содержание письма опубликовала газета Daily Mail.

"Мы действительно не считаем, что эта администрация станет значительно более адекватной; менее недееспособной; менее непредсказуемой; менее расколотой; менее дипломатично неуклюжей и неумелой", - написал Даррок в одном из серии выложенных документов, охватывающей период с 2017 года по настоящее время.

Министерство иностранных дел Великобритании не поставило под сомнение достоверность просочившихся документов. Оно назвало утечку "позорным поведением" и заявило, что общественность ожидает от дипломатов честных оценок политики в странах, где они размещены.

Министр юстиции Дэвид Гауке назвал утечку "позорной", но сказал, что Британия "должна ожидать от наших послов правды, как они ее видят".

Даррок сказал, что существуют сомнения относительно того, будет ли администрация Трампа когда-то выглядеть компетентной, а единственным способом общения с президентом является простота и прямота.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 30 июня президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

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